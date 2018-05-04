«Опора» предложила считать самозанятыми россиян с доходами до 20 млн рублей

Москва, 4 мая. Глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин предложил установить верхнюю границу доходов для обложения налогом на самозанятость на уровне 20 миллионов рублей в год.

«Остается только убедить в востребованности такого решения Минтруд. Считаем также приемлемым предлагаемый уровень налогообложения в 3%» — сказал Калинин, отметив, что организация поддерживает инициативу Минфина.

Напомним, что в четверг Министерство финансов РФ предложило ввести в России с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан, оказывающих частные услуги.

По мнению министерства, предельный размер доходов, который должен попадать под этот режим — 10 миллионов рублей в год.