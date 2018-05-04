Меню
Экономика
«Опора» предложила считать самозанятыми россиян с доходами до 20 млн рублей
Россия
Шойгу назвал сумму гособоронзаказа на 2018 год
Следующая новость
Загрузка...

    «Опора» предложила считать самозанятыми россиян с доходами до 20 млн рублей

    44

    «Опора» предложила считать самозанятыми россиян с доходами до 20 млн рублей

    Москва, 4 мая. Глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин предложил установить верхнюю границу доходов для обложения налогом на самозанятость на уровне 20 миллионов рублей в год.

    «Остается только убедить в востребованности такого решения Минтруд. Считаем также приемлемым предлагаемый уровень налогообложения в 3%» — сказал Калинин, отметив, что организация поддерживает инициативу Минфина.

    Напомним, что в четверг Министерство финансов РФ предложило ввести в России с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан, оказывающих частные услуги.

    По мнению министерства, предельный размер доходов, который должен попадать под этот режим — 10 миллионов рублей в год.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.