Сирия: Далай-лама призвал к миру в арабской республике

Дамаск (Сирия), 04 мая. Далай-лама призвал все мировое сообщество прилагать усилия к скорейшему урегулированию ситуации в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, заявление на тему было озвучено Далай-ламой во время работы конференции с ведущими российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.

«Сейчас, когда мы с вами сидим в мире и покое, такие же люди […] в Сирии, в других точках планеты убивают друг друга. […] Ужасно, когда люди убивают друг друга под знаменем религии, используя ее в своих целях», — отметил Далай-лама.

Как заметил духовный лидер буддизма, все население Земли — братья и сестры, и привел слова ученых, согласно которым, «базовая человеческая природа – сострадательная».

«В современном мире все взаимосвязаны: Восток – Запад – Север — Юг — все семь миллиардов человек, мы все зависим друг от друга. Кроме того, перед всеми стоят проблемы экологии, глобального потепления», — подчеркнул Далай-лама.

По его словам, пришло время, когда надо приложить максимум усилий, чтобы понять истину о том, что «человек — социальное существо, и будущее каждого зависит от всех».