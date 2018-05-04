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Дудь высмеял интервью Машкова телеканалу «Культура»
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    Дудь высмеял интервью Машкова телеканалу «Культура»

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    Дудь высмеял интервью Машкова телеканалу «Культура»

    Москва, 4 мая. Популярный журналист и блогер Юрий Дудь иронично прокомментировал интервью, данное российским актером и новым художественным руководителем театра-студи «Табакерка» Владимиром Машковым Владиславу Флярковскому на телеканале «Культура».

    «Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоит уходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать», — написал Дудь в своем микроблоге Twitter.

    Сетевые комментаторы сочли беседу пафосной, подчеркивая, что собеседники слишком театрализовано расхваливают друг друга.

    Автор: Ирина Новикова
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