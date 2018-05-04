Меню
Украина
Военно-транспортный самолет на базе Ан-70 хотят создать Украина и Турция
Россия
Шойгу назвал сумму гособоронзаказа на 2018 год
Следующая новость
Загрузка...

    Военно-транспортный самолет на базе Ан-70 хотят создать Украина и Турция

    871

    Военно-транспортный самолет на базе Ан-70 хотят создать Украина и Турция

    Киев, 04 мая. Украина и Турция планируют на базе Ан-70 создать новый военно-транспортный самолет Ан-188. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу государственного предприятия «Антонов». 

    «Это решение было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, на котором авиастроительную отрасль Украины представлял ГП «Антонов», — подчеркивается в пресс-релизе.

    К слову, Ан-188 - проект военно-транспортного самолета, который является модификацией Ан-70, на котором российские комплектующие заменены на западные, а также установлены турбореактивные двигатели вместо винтовентиляторных.

    Что касается технических характеристик, то предполагаемая грузоподъемность самолета Ан-188 - до 50 тонн, он может перевозить до 300 военнослужащих, и садиться на различные аэродромы, в том числе грунтовые с длиной полосы 600-800 метров.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.