Военно-транспортный самолет на базе Ан-70 хотят создать Украина и Турция

Киев, 04 мая. Украина и Турция планируют на базе Ан-70 создать новый военно-транспортный самолет Ан-188. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу государственного предприятия «Антонов».

«Это решение было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, на котором авиастроительную отрасль Украины представлял ГП «Антонов», — подчеркивается в пресс-релизе.

К слову, Ан-188 - проект военно-транспортного самолета, который является модификацией Ан-70, на котором российские комплектующие заменены на западные, а также установлены турбореактивные двигатели вместо винтовентиляторных.

Что касается технических характеристик, то предполагаемая грузоподъемность самолета Ан-188 - до 50 тонн, он может перевозить до 300 военнослужащих, и садиться на различные аэродромы, в том числе грунтовые с длиной полосы 600-800 метров.

