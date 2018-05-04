Российский космонавт может полететь к Луне на американском корабле

Москва, 4 мая. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что российский космонавт может отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion примерно в 2024 году.

«В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе, обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне. Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции», — цитирует источника РИА Новости.

Напомним, что переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017 года Москва и Вашингтон подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Строительство должно начаться в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году.