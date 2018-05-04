МИД РФ: ИГ пытается проникнуть в Латинскую Америку и другие регионы

Москва, 4 мая. Заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов заявил, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) пытается создать резервные позиции в Латинской Америке и других регионах.

«Отмечаем активизацию попыток ИГ1 создать резервные позиции в различных регионах мира, в том числе в Латинской Америке», — сказал дипломат в ходе совещания, прошедшего в штаб-квартире Организации американских государств в столице США.



Он подчеркнул, что «существует опасность появления» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна «лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов» с местными преступными синдикатами.

Ранее Феоктистов заявил, что доходы боевиков террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) в десятки раз превосходят доходы экстремистов из «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.