Вашингтон, 04 мая. Власти Соединенных Штатов так и не смогли предоставить России никаких доказательств применения Сирией химического оружия.

Как сообщает ТАСС, об этом накануне журналистам заявил журналистами заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

«Мы знаем, что ИГ1 (запрещена в РФ – ред.) неоднократно применяла химическое оружие в Сирии. Американская администрация обвиняет в этом […] Асада, но никаких доказательств при этом не предоставляет», — заявил дипломат.

По словам Феоктистова, власти США, по сути, долгое время закрывали глаза на то, что террористы применяют на Ближнем Востоке химоружие. Потом они пересмотрели свою позицию, и стали утверждать, что «его применяют и те, и другие».

«Но, повторю, мы, когда речь идет об обвинениях в адрес сирийского правительства, слышим одни только голые политические обвинения без каких-либо доказательств», — подчеркнул зам директора департамента российского МИД.

В заключении Дмитрий Феоктистов напомнил журналистам историю с «Белыми касками», их постановочными фактами, на основании которых в обход устава ООН против Сирии была применена сила.

1 Организация запрещена на территории РФ.