Астроном рассказал, где лучше наблюдать пик метеорного потока Аквариды

Москва, 4 мая. Крымский физик, астроном Александр Якушечкин заявил, что наилучшие условия для наблюдения метеорного потока Аквариды сложатся в Краснодарском крае и в Крыму.

По словам эксперта, пик метеорного потока придется на ночь с 5 на 6 мая.

«Крым и другие южные регионы РФ на Северном Кавказе благодаря широте расположения станут самыми выгодными для наблюдения Акварид. Здесь шанс увидеть метеоры намного больше, чем на севере», — пояснил Якушечкин.

Напомним, что жители и гости Москвы в новогодние праздники стали свидетелями красивого природного явления. Сообщалось, что ночь с 3 на 4 января в столице можно было наблюдать мощный звездопад. Специалисты изучили все данные и заявили, что в 2018 году именно в ночь на 4 число начнется пик метеорного потока Квадрантиды.