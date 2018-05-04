Эксперт назвала «поворотную точку» в отношении Путина к Западу

Москва, 4 мая. Французский историк Элен Каррер д'Анкосс заявила, что определяющую роль в формировании внешней политики президента РФ Владимира Путина стало пренебрежительное отношение Запада к России в 90-е годы.

По словам эксперта, в то время Россия находилась в хаосе, и страны Запада пользовались этим, не обращая внимания на ее позицию по международным вопросам.

«Когда страны НАТО решили бомбить Белград, они должны были созвать Совет Безопасности, чего они решили не делать, и это стало поворотной точкой для Путина», — сказала историк.

По мнению Каррер д'Анкосс, целью российского главы было сделать так, чтобы с Россией больше никогда не смогли так обращаться.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что применение военной силы в обход Совета Безопасности (СБ) ООН играет на руку террористам и порождает нестабильность.