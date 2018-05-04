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МИД РФ: США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ
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    МИД РФ: США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ

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    МИД РФ: США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ

    Москва, 4 мая. Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов заявил, что Соединенные Штаты пытаются представить Иран и движение «Хезболла» более серьезной угрозой миру и безопасности, чем запрещенные в РФ террористические организации «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1.

    «Американцы в последнее время перестали говорить, что ИГ1 — это главная угроза. То есть они не отрицают, когда им задаешь вопрос, что ИГ — это угроза, но они пытаются задвинуть эту тему на второй план. Про «Аль-Каиду» вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам и по оценкам российских экспертов, «Аль-Каида» сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ», — сказал российский дипломат.

    ««Хезболла» была названа одной из наиболее опасных террористических организаций, Иран назван ее террористическим патроном и партнером. Был обвинен Тегеран в том, что предоставляет «Хезболле» порядка 700 миллионов долларов ежегодно», — добавил Феоктистов.

    Ранее заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов выразил удивление в связи с продолжающимися контактами с американской стороной по линии противодействия финансированию терроризма.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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