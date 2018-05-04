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Сирия: Госдеп заморозил финансирование «Белых касок» в САР
Весь мир
Сирия: Госдеп заморозил финансирование «Белых касок» в САР
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    Сирия: Госдеп заморозил финансирование «Белых касок» в САР

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    Сирия: Госдеп заморозил финансирование «Белых касок» в САР

    Вашингтон, 4 мая. Госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации «Белые каски».

    По данным телеканала CBS, финансирование организации было прекращено в «последние недели» и находится «под пересмотром».

    Стоит отметить, что доля Соединенных Штатов в финансировании «белых касок» составляет около трети бюджета организации.

    Ранее сообщалось, что сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» как «жертва» химатаки в Думе, рассказал о съемках. Слова мальчика также подтвердил его отец.

    В свою очередь, помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявила, что «российские наемники» якобы пытались атаковать позиции американских военных в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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