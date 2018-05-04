Сирия: Госдеп заморозил финансирование «Белых касок» в САР

Вашингтон, 4 мая. Госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации «Белые каски».

По данным телеканала CBS, финансирование организации было прекращено в «последние недели» и находится «под пересмотром».

Стоит отметить, что доля Соединенных Штатов в финансировании «белых касок» составляет около трети бюджета организации.

Ранее сообщалось, что сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» как «жертва» химатаки в Думе, рассказал о съемках. Слова мальчика также подтвердил его отец.

В свою очередь, помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявила, что «российские наемники» якобы пытались атаковать позиции американских военных в Сирии.