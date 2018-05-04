МИД РФ сравнил доходы «Исламского государства» и «Аль-Каиды»

Москва, 4 мая. Заместитель руководителя департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов заявил, что доходы боевиков террористической группировки «Аль-Каида»1 в десятки раз превосходят доходы экстремистов из «Исламского государства»1 (организации, запрещенные в РФ).

«Сейчас после перекрытия этих каналов финансирования, после того как был поставлен заслон, прежде всего, благодаря деятельности российских ВКС, торговле игиловцами водородами, то доходы ИГ сейчас составляют порядка трех миллионов долларов в месяц», — сказал Феоктистов.

Он также добавил, что совокупные доходы всех ячеек «Аль-Каиды», которые разбросаны по всему миру, составляют от 20 до 40 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что США вместе с союзниками начинают операцию по освобождению последних оплотов «Исламского государства» в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.