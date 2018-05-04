Новый комплекс РЭБ может скрыть российские войска даже от спутников – МО РФ

Москва, 4 мая. Российские войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) получили в свое распоряжение новейшую многофункциональную станцию-трансформер «Дивноморье», позволяющую подавлять бортовые радио-электронные системы самолетов, вертолетов и беспилотников.

Как сообщается, новая станция позволяет создать мощные помехи для самолетов-разведчиков, используемых НАТО, включая Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR. Станцией-трансформером в войсках она называется потому, что система выбирает тип помех и метод их постановки в зависимости от цели, пишет газета «Известия». Кроме того, новый комплекс способен закрыть от радиолокационного обнаружения участок площадью в несколько сотен квадратных километров и может воздействовать на спутники-шпионы.

По сообщения пресс-службы Минобороны, первые комплексы «Дивноморье» будут переданы в войска уже в этом году. Новая система прошла как испытания, так и опытную эксплуатацию. В настоящий момент оборонное ведомство ведет подготовку специалистов для работе на новой технике.