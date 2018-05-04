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Новости Сирии
МО РФ применит беспилотники для поиска и подъема Су-30СМ, разбившегося у берегов Сирии
Новости Сирии
МО РФ применит беспилотники для поиска и подъема Су-30СМ, разбившегося у берегов Сирии
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    МО РФ применит беспилотники для поиска и подъема Су-30СМ, разбившегося у берегов Сирии

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    МО РФ применит беспилотники для поиска и подъема Су-30СМ, разбившегося у берегов Сирии

    Москва, 4 мая. В операции по обследованию и подъему истребителя Су-30СМ, потерпевшему катастрофу у побережья Сирии, будут применяться подводные беспилотники, сообщает источник в министерстве обороны России.

    Как пишет газета «Известия», сейчас Минобороны России определяет силы и средства, необходимые для решения этой задачи. Для проведения операции будут задействованы корабли из состава Черноморского флота, а также водолазы и подводные беспилотные аппараты.

    В настоящее время, оборонное ведомство определяет, какие именно поисково-спасательные суда нужно будет задействовать для участия в операции по обследованию и подъему разбившегося истребителя. Отметим, что в водолазы и корабли российской военно-морской базы в Тартусе уже приступили к работе на месте авиакатастрофы.

    Напомним, что крушение произошло около 9.45 по Москве. Самолет разбился в акватории Средиземного моря, во время набора высоты после взлета с авиабазы Хмеймим. По предварительным данным, огневого воздействия с земли по воздушному судну не было — в двигатель могла попасть птица, пишет Ura.ru.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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