Сирия: ВКС РФ продолжают наносить удары по боевикам в Южном Дамаске

Тегеран, 4 мая. Российские ВКС продолжают наносить удары по боевикам в Южном Дамаске, оказывая поддержку наступающей сирийской армией, пишет агентство Fars News.

Российский беспилотник обнаружил группу боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) и вел за ними наблюдение, собирая данные об их тактике. Кроме того, ему также удалось обнаружить ряд важных объектов террористов.

Затем оператор беспилотника навел на цель российскую авиацию, которая нанесла серию высокоточных ударов по боевикам. Отмечается, что именно эта группа боевиков ранее организовала нападение на позиции САА из руин Ярмука.

Напомним, террористы ИГ по-прежнему контролируют восточную часть района Ярмук, а также соседние столичные пригороды Ат-Тадамун и Аль-Хаджар Аль-Асвад. В отличие от сил вооруженной оппозиции ИГИЛовцы отказались от добровольной капитуляции и до сих пор продолжают ожесточенное сопротивление.

1 Организация запрещена на территории РФ.