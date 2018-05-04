Азаров прокомментировал внедрение европейских ценностей на Украине

Москва, 4 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал ситуацию с обысками, проводимыми в стране различными силовыми структурами.

Политик отметил, что внедрение так называемых европейских ценностей на Украине происходит весьма недемократическим путем.

«Всего за 2017 г. в Украине различными полицейскими организациями (а их расплодилось невероятно много) было проведено 110 тыс. (!) обысков на предприятиях и у физических лиц», — написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, происходящее является сознательным действием властей. Азаров отметил, что известный в Украине юрист Максим Гольдарб называет данную политику попытками уничтожения инакомыслия.

«Известный в Украине юрист Максим Гольдарб считает это не борьбой с преступностью, а сознательными действиями властей по уничтожению инакомыслия, проведению политических репрессий, естественно, рэкетом и рейдерством», — пояснил Азаров, добавив, что разделяет данную точку зрения.

«Я с ним полностью согласен. В 2012 г. все в совокупности правоохранительные органы провели около 2,5 тыс. обысков и это было в 44 (!) раза меньше», — напомнил бывший глава украинского правительства.

При этом, он подчеркнул, что несмотря на увеличение количества обысков, в стране растет уровень организованной преступности.

«Например, в Киеве почти каждый день то стреляют из гранатомета в «Киевгорстрой», то бросают гранату в здание «Киевэнерго», то просто убивают и грабят», — добавил политик.

«Вот это прямой результат правления киевского режима и внедрения европейских ценностей в Украине», — резюмировал бывший глава кабинета министров Украины.

Ранее телеканал 360 сообщал, что эмиграция граждан Украины за кордон стало прямым следствием государственного переворота. Об этом бывший премьерминистр Украины Николай Азаров написал на своей странице в Facebook.

В результате оттока человеческого капитала пострадала экономика. Украинский деятель напомнил, что ВВП страны достигает 100 миллиардов долларов, его создавали 20 миллионов работающих украинцев. При этом Азаров пояснил, что указанная цифра значительно меньше, но была приведена для упрощенного расчета.