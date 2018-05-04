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Истребители МиГ-31К с ракетами «Кинжал» впервые пролетят над Москвой – МО РФ
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    Истребители МиГ-31К с ракетами «Кинжал» впервые пролетят над Москвой – МО РФ

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    Истребители МиГ-31К с ракетами «Кинжал» впервые пролетят над Москвой – МО РФМосква, 4 мая. В эту пятницу над Москвой состоится первая репетиция воздушного парадного строя, сообщает министерство обороны России. Над российской столице впервые пролетят истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    «Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России проследуют в парадном строю над центром Москвы 4 мая приблизительно в 10.40 мск», – сообщили в министерстве обороны России.

    Как рассказали в российском оборонном ведомстве, в параде примут участие как новейшие Су-57, Су-30СМ, МиГ-29СМТ и модернизированные МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    Напомним, что 1 марта президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил о том, что российские инженеры разработали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

    Автор: Антон Зарубин
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