Истребители МиГ-31К с ракетами «Кинжал» впервые пролетят над Москвой – МО РФ

Москва, 4 мая. В эту пятницу над Москвой состоится первая репетиция воздушного парадного строя, сообщает министерство обороны России. Над российской столице впервые пролетят истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России проследуют в парадном строю над центром Москвы 4 мая приблизительно в 10.40 мск», – сообщили в министерстве обороны России.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, в параде примут участие как новейшие Су-57, Су-30СМ, МиГ-29СМТ и модернизированные МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Напомним, что 1 марта президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил о том, что российские инженеры разработали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».