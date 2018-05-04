Сирия: ВКС РФ наносят удары по бункерам боевиков на севере Хамы

Дамаск, 4 мая. Самолеты Военно-космических сил РФ продолжают выполнять задачи своей миссии против террористических групп в северной части сирийской провинции Хама.

Сообщается, что российские ВКС наносят удары по подземным бункерам на севере Хамы.

По данным военного источника, главной целью был город Кафр-Зета, контролируемый боевиками.

Ранее телеканал 360 сообщал, что российский истребитель Су30СМ потерпел крушение в Сирии. Оба пилота, находившиеся на борту истребителя, погибли, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что Су30 не был сбит, вероятно, в двигатель попала птица.

Крушение произошло 3 мая около 09:45 по московскому времени над Средиземным морем.