Меню
Весь мир
Сирия: ВКС РФ наносят удары по бункерам боевиков на севере Хамы
Новости Сирии
МО РФ применит беспилотники для поиска и подъема Су-30СМ, разбившегося у берегов Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: ВКС РФ наносят удары по бункерам боевиков на севере Хамы

    41

    Сирия: ВКС РФ наносят удары по бункерам боевиков на севере Хамы

    Дамаск, 4 мая. Самолеты Военно-космических сил РФ продолжают выполнять задачи своей миссии против террористических групп в северной части сирийской провинции Хама.

    Сообщается, что российские ВКС наносят удары по подземным бункерам на севере Хамы.

    По данным военного источника, главной целью был город Кафр-Зета, контролируемый боевиками.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что российский истребитель Су30СМ потерпел крушение в Сирии. Оба пилота, находившиеся на борту истребителя, погибли, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что Су30 не был сбит, вероятно, в двигатель попала птица.

    Крушение произошло 3 мая около 09:45 по московскому времени над Средиземным морем. 

     

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.