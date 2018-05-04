

Москва, 4 мая. Один из двигателей истребителя Су-30СМ ВКС России, потерпевшего крушение в Сирии, перед падением резко потерял тягу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в органах военного управления.

По данным издания, проблемы у истребителя появились почти сразу после взлета. Су-30СМ поднялся на высоту около 200 метров и вместо дальнейшего набора высоты начал неожиданно клевать носовой частью. В этот момент, по словам источника, по непонятной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей.

Су-30СМ потерпел крушение в четверг после взлета с аэродрома Хмеймим. В кабине находились два пилота. Оба они погибли.

В Минобороны РФ сообщили позднее, что «огневого воздействия по разбившемуся в Сирии российскому истребителю не было». Возможной причиной падения истребителя стало попадание птицы в двигатель.

В интервью Федеральному агентству новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов ранее сообщил, экипаж Су-30СМ мог намерено увести терпящую бедствие машину в море, чтобы избежать падения на город Джебла.