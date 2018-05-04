МИД РФ зафиксировал «многочисленные обманы» со стороны правительства Мэй – Захарова

Москва, 4 мая. МИД РФ зафиксировал три факта обмана со стороны правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с «делом Скрипаля». Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают всё чётче», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, первым фактом обмана со стороны британских властей является заявление о том, что британские эксперты якобы установили страну, которая изготовила химическое вещество, которым были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эти заявления были опровергнуты сотрудниками химической лаборатории Портон-Даун.

Вторым фактом являются заявления Мэй о том, что у России якобы был мотив для отравления Скрипалей. Захарова напомнила, что Россия привела факты регулярного нарушения международного права Великобританией, а также объяснила, почему данная провокация могла быть выгодна Лондону, но не Москве.

Третье заявление правительства Мэй, согласно которому вещество «Новичок» якобы могло производиться только в России, было опровергнуто сегодня чешским президентом Милошом Земаном, который подтвердил, что «Новичок» производился в Чехии.

Напомним, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери.