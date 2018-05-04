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Не имеет морального права: Азаров раскритиковал план Авакова по «деоккупации Донбасса»
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    Не имеет морального права: Азаров раскритиковал план Авакова по «деоккупации Донбасса»

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    Не имеет морального права: Азаров раскритиковал план Авакова по «деоккупации Донбасса»

    Киев, 4 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал план главы МВД Украины Арсена Авакова о «деоккупации Донбасса». 

    Как сообщил на своей странице в Facebook Азаров, Аваков, как глава МВД, вовсе не имеет права разрабатывать подобные планы, поскольку, «согласно Конституции, это не входит в его компетенцию».

    «Во-вторых, это говорит министр внутренних дел, не раскрывший ни одного резонансного убийства. А в стране в это время процветает организованная преступность и растет статистика по грабежам», — написал экс-премьер Украины.

    Помимо этого Азаров считает, что «преступник, участвовавший в госперевороте», вовсе не имеет морального права «разрабатывать подобные планы».

    В заключении Азаров подчеркнул, что «альтернативы мирному урегулированию конфликта в Донбассе не существует».

    Не имеет морального права: Азаров раскритиковал план Авакова по «деоккупации Донбасса»

    В начале апреля, как сообщал портал URA.RU, Аваков сообщил, что власти Украины готовят полицейскую спецоперацию, целью которой станет «деоккупация Донбасса». По словам главы МВД Украины, «освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной». Он уточнил, что полиция и гвардия уже «готовятся к этому варианту».

    Автор: Олеся Волкова
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