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Сирия: САА продвигается в Южном Дамаске при поддержке ВКС РФ
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    Сирия: САА продвигается в Южном Дамаске при поддержке ВКС РФ

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    Сирия: САА продвигается в Южном Дамаске при поддержке ВКС РФДамаск, 4 мая. Сирийские правительственные войска продолжают операцию в южной части провинции Дамаск при поддержке ВКС РФ.

    Сообщается, что армия Сирии затянула петлю вокруг боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Южном Дамаске, открывая новые оперативные фронты и отправляя подкрепление и военную технику в регион.

    Ранее RT на русском сообщало, что Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии приступил к выводу боевиков из населенных пунктов в районе Мухайям-эль-Ярмук.

    «В рамках ранее достигнутых договорённостей Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук», — заявил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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