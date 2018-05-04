Сирия: САА продвигается в Южном Дамаске при поддержке ВКС РФ

Дамаск, 4 мая. Сирийские правительственные войска продолжают операцию в южной части провинции Дамаск при поддержке ВКС РФ.

Сообщается, что армия Сирии затянула петлю вокруг боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Южном Дамаске, открывая новые оперативные фронты и отправляя подкрепление и военную технику в регион.

Ранее RT на русском сообщало, что Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии приступил к выводу боевиков из населенных пунктов в районе Мухайям-эль-Ярмук.

«В рамках ранее достигнутых договорённостей Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук», — заявил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

1 Организация запрещена на территории РФ.