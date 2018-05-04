Ахметову, Коломойскому и Фирташу закрыли въезд в США – украинский депутат

Киев, 4 мая. Ряду украинских депутатов, включая Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Дмитрий Фирташа, был закрыт въезд в США. Об этом сообщает депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

«Ахметов – невъездной в Америку. Ему запрещен въезд в связи с его сомнительным прошлым. Все его попытки получить визу заканчивались отказом или отпиской, что его заявление все еще в процессе рассмотрения», — рассказал Лещенко в эфире украинского телевидения.

Депутат рассказал, что кроме Ахметова невъездными в США стали многие другие украинские олигархи, в том числе – Фирташ и Коломойский.

Напомним, что ранее сообщалось об изменении правил въезда для украинских граждан на территорию ЕС. Согласно сообщению, лицам, которые путешествуют без виз, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Для этого им нужно будет заранее заполнить заявление-анкету через интернет, и заплатить 7 евро, пишет Ura.ru. При этом даже полученное разрешение не будет гарантировать беспрепятственного въезда украинцам на территорию ЕС. Окончательное решение будет принимать пограничник.