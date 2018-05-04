США вновь возмутились возможной закупкой Турцией российских С-400

Вашингтон, 4 мая. США в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с возможным приобретением Турцией зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявила на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями по НАТО, а Турция — член альянса, она должна закупать только те вооружения и другие средства, которые оперативно совместимы с остальными партнерами по НАТО», — сообщила журналистам Науэрт, добавив, что Вашингтон не считает C-400 «оперативно совместимым».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Москва приняла решение ускорить поставки в Турцию С-400.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США по поставкам российских С-400 Турции является примером шантажа. Как сообщал RT, он напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что решение о закупке С-400 является национальным решением Турции.