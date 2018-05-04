NASA опубликовало видео с «синим Солнцем»

Вашингтон, 4 мая. NASA продемонстрировало кадры, снятые спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в конце апреля, на которых показана активность магнитного поля Солнца.

Для того, чтобы снять это видео, был использован свет глубокого ультрафиолетового диапазона, который затем был окрашен в голубой цвет. Таким образом, можно увидеть одиночную область солнечной активности и дуги силовых линий магнитного поля Солнца.

Напмоним, что ранее сообщалось о том, что ученые из Австралии выяснили, что есть связь между формой галактик и их возрастом. В ходе работы они пришли к выводу, что чем моложе галактика, тем более упорядоченно двигаются ее звезды. В связи с этим молодые галактики имеют более плоскую форму. Как рассказали ученые Сиднейского университета, были изучены 843 галактики.