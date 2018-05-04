В Сети опубликовано видео пожара на складе боеприпасов в Харьковской области

Харьков, 4 мая. Видеозапись пожара, произошедшего в четверг на военных складах в Харьковской области, опубликована в Сети.

Напомним, что возгорание на складах с боеприпасами в Балаклее произошло утром 3 мая. Очевидцы рассказали, что вначале на месте пожара были слышны взрывы. Согласно имеющейся информации, причиной пожара стала расчистка технической площадки для последующей работы по разминированию остатков снарядов, которые остались там после пожара в марте 2017 года.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Добавим, что власти Балаклеи провели частичную эвакуацию в связи с ЧП.

Напомним, что эти же склады уже горели в марте 2017 года, тогда Служба безопасности Украины обвинила в произошедшем диверсантов.