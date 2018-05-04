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СМИ узнали о намерении Лондона использовать саммиты для укрепления союза против РФ
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    СМИ узнали о намерении Лондона использовать саммиты для укрепления союза против РФ

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    СМИ узнали о намерении Лондона использовать саммиты для укрепления союза против РФ
    Лондон, 4 мая. Британские власти намерены укрепить антироссийскую стратегию с помощью нескольких международных саммитов с участием западных стран.

    Как сообщает The Guardian, Великобритания планирует в этом году использовать «ряд международных встреч на высшем уровне», чтобы призвать к «созданию комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией». Помимо этого Лондон собирается пересмотреть «способ ведения дипломатического диалога с Москвой».

    По данным издания, укреплять союз против России Британия собирается на саммитах G7, G20, НАТО и Евросоюза.

    Газета подчеркивается, что подобные меры связаны с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 

    Отметим, как сообщал «Телеканал 360», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что отказ Лондона предоставить России консульский доступ к Скрипалям дает основание рассматривать данную ситуацию как похищение или преднамеренную изоляцию. 

    Автор: Олеся Волкова
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