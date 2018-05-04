СМИ узнали о намерении Лондона использовать саммиты для укрепления союза против РФ



Лондон, 4 мая. Британские власти намерены укрепить антироссийскую стратегию с помощью нескольких международных саммитов с участием западных стран.

Как сообщает The Guardian, Великобритания планирует в этом году использовать «ряд международных встреч на высшем уровне», чтобы призвать к «созданию комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией». Помимо этого Лондон собирается пересмотреть «способ ведения дипломатического диалога с Москвой».

По данным издания, укреплять союз против России Британия собирается на саммитах G7, G20, НАТО и Евросоюза.

Газета подчеркивается, что подобные меры связаны с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Отметим, как сообщал «Телеканал 360», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что отказ Лондона предоставить России консульский доступ к Скрипалям дает основание рассматривать данную ситуацию как похищение или преднамеренную изоляцию.