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«Языковая зачистка»: постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал закон об образовании на Украине
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    «Языковая зачистка»: постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал закон об образовании на Украине

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    «Языковая зачистка»: постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал закон об образовании на Украине

    Вена, 4 мая. Принятый украинскими властями закон об образовании напоминает «языковую зачистку», заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании совета организации.

    «Предпринимаемые Киевом меры больше похожи на «языковую зачистку» образовательного пространства страны, что прямо противоречит конституции Украины, а именно статьям 10, 24 и 53», – охарактеризовал Лукашевич действия украинских властей.

    Он подчеркнул, что следуя политике конфронтации, Киев активно воссоздает причины, которые во многом стали точкой развития гражданского конфликта на Украине в 2014 году.

    Напомним, что осенью прошлого года на Украине вступил в силу новый закон об образовании, согласно которому образование в школах с пятого класса может вестись только на украинском языке. Венецианская комиссия признала данный закон дискриминационным по отношению к русскоязычному населению Украины, а также к национальным меньшинствам, проживающим на территории страны.

    Автор: Антон Зарубин
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