«Мощный удар по версии Лондона»: Пушков прокомментировал данные о производстве «Новичка» в Чехии

Москва, 4 мая. Данные о производстве и хранении отравляющего вещества «Новичок» в Чехии являются мощным ударом по версии Лондона о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В своем микроблоге в Twitter сенатор прокомментировал появившуюся информацию о том, что «Новичок» производился и хранился в Чехии в «незначительных количествах».

«Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится», — написал Пушков.

Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что нервно-паралитическое вещество А230 в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено в НИИ минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили.



В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент перерос в крупный международный скандал после того, как Лондон заявил, что к отравлению причастна РФ. Москва категорически отрицает бездоказательные обвинения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил ранее, что отказ Лондона предоставить России консульский доступ к Скрипалю и его дочери Юлии дает основание рассматривать данную ситуацию как похищение или преднамеренную изоляцию. Как сообщал Ридус, Лавров подчеркнул, что Москву в первую очередь беспокоит состояние здоровья потерпевших, которых, по его словам, Лондон втянул в провокацию.