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Далай-лама назвал Россию очень важным государством
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    Далай-лама назвал Россию очень важным государством

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    Далай-лама назвал Россию очень важным государством

    Дхарамсала, 3 мая. Россия является важным государством в современном мире в силу ее уникального географического положения. С таким заявлением выступил духовный лидер буддистов Далай-лама XIV в ходе конференции с группой ведущих российских ученых.

    «Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство», — заявил Далай-лама.

    Он также напомнил, что исторически Россию и Тибет связывают давние, глубокие и перспективные отношения. Далай-лама отметил, что в России распространен тибетский буддизм, а у его предшественников были хорошие отношения как с руководителями Российской Империи, так и главами Советского Союза.

    Далай-лама также выразил надежду, что благодаря научным открытиям удастся достичь единства человечества и принятия «нравственных ценностей на основе добросердечия».

     

    Автор: Антон Зарубин
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