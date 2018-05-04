Далай-лама назвал Россию очень важным государством

Дхарамсала, 3 мая. Россия является важным государством в современном мире в силу ее уникального географического положения. С таким заявлением выступил духовный лидер буддистов Далай-лама XIV в ходе конференции с группой ведущих российских ученых.

«Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство», — заявил Далай-лама.

Он также напомнил, что исторически Россию и Тибет связывают давние, глубокие и перспективные отношения. Далай-лама отметил, что в России распространен тибетский буддизм, а у его предшественников были хорошие отношения как с руководителями Российской Империи, так и главами Советского Союза.

Далай-лама также выразил надежду, что благодаря научным открытиям удастся достичь единства человечества и принятия «нравственных ценностей на основе добросердечия».