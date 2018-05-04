Twitter посоветовал пользователям срочно сменить пароли

Москва, 4 мая. В системе хранения паролей соцсети Twitter была обнаружена ошибка, которая потенциально могла создать уязвимость, угрожающую пользователям. Руководство корпорации уже обратилось к пользователям с советом сменить пароли.

Представители Twitter объяснили, что пароли пользователей хранятся особым образом – так, что их не видит даже сама корпорация. Однако специалисты корпорации недавно обнаружили ошибку, вследствие которой пароли хранились без защиты во внутреннем журнале. Сейчас эта уязвимость уже устранена.

«В целях предосторожности мы просим вас рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах, где вы использовали этот пароль», – советуют в Twitter.

Как сообщалось, в конце 2017 года в соцсети Twitter были зарегистрированы более 300 миллионов пользователей.