Донбасс: в ЛНР восстановили танк времен ВОВ, поврежденный при обстреле ВСУ

Луганск, 4 мая. Участвовавший в Великой Отечественной войне и готовящийся к участию в параде Победы в Луганске танк Т-34, поврежденный при артобстреле территории Луганской народной республики со стороны ВСУ, восстановлен, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По словам Марочко, силами ремонтных подразделений ЛНР за полторы недели был полностью восстановлен танк Т-34, который пострадал в результате вражеского обстрела со стороны ВСУ 17 апреля.

При этом он уточнил, что «легендарная 34-ка» уже приняла участие в репетиции Парада Победы в Луганске.

«Сейчас танк находится в месте стоянки техники, предназначенной для Парада Победы. Танк будет открывать нашу колону Парада, так как мы и запланировали. Никакие абсолютно помехи, никакие обстрелы со стороны ВСУ нам не страшны. Параду Победы быть!», — подчеркнул Марочко.

ВСУ 17 апреля открыли артиллерийский огонь по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы. В результате обстрела получил повреждения танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в параде, а также четыре единицы военной техники Народной милиции ЛНР.