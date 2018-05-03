«Не выдержат первого ракетного удара»:  американский штурман оценил состояние ВМС США

Вашингтон, 3 мая. В случае реальной войны военно-морские силы США могут оказаться в большой опасности, несмотря на существенный прогресс в сфере разработок электронных систем. Об этом рассказал бывший штурман ракетного крейсера San Jacinto ВМС США Джонатан Пантер изданию Proceedings.

«Опора на цифровые технологии особенно остро ощущается в области коммуникации, силовых установок и навигации. Это привело к созданию флота, который, возможно, не выдержит первого ракетного удара или хакерского взлома», — отметил штурман.

Главной уязвимостью американского флота он назвал зависимость от компьютерных разработок, приводящую к чувствительности к помехам со стороны противника. Кроме того, американский флот чрезмерно автоматизирован и использует сокращенную численность экипажа. Штурман предположил, что в случае отказа техники ВМС США будут очень уязвимы: например, на современных американских кораблях нет бумажных карт – таким образом, при отключении всей электроники, корабли не смогут ориентироваться.