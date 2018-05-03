Суд Киева обязал НАБУ начать расследование против окружения Порошенко

Киев, 3 мая. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать противозаконные действия окружения президента Петра Порошенко в отношении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В четверг внефракционный депутат Верховной рады, представитель партии «Укроп» Виталий Куприй сообщил на своей странице в Facebook, что «суд заставил НАБУ расследовать преступления окружения Порошенко по всем эпизодам противоправных действий против Саакашвили».

При этом он уточнил, что именно ему удалось «заставить» НАБУ, которое ранее отказывалось регистрировать его заявление, начать расследование против «окружения Порошенко».

По словам Куприя, к нему ранее обратился Саакашвили с просьбой дать правовую оценку произволу, совершенному украинскими чиновниками в отношении него и его команды.

Напомним, в июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

Ранее Ридус сообщал, что экс-президент Грузии устроился на работу лектором в голландскую Академию спикеров. При этом Саакашвили выразил надежду на то, что долго читать лекции ему не придется, а накопленный им опыт он будет использовать «для отстранения олигархов от власти и реальной реформации».