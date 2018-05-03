Власти Пальма-де-Майорки запретили сдавать квартиры туристам

Пальма-де-Майорка, 3 мая. Испанский город Пальма-де-Майорка стал первым городом в стране, где власти запретили сдавать туристам квартиры в многоэтажных домах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Власти города объяснили такие меры попытками обуздать массовый туризм, чтобы «сохранить город пригодным для жилья самих испанцев». Запрет вступит в силу с июля этого года, и не будет распространяться на отдельные дома и виллы, где проживает одна семья.

Отмечается, что неконтролируемый рост туризма привел к резкому подорожанию жилья в столице Майорки. За последние четыре года стоимость аренды увеличилась примерно на 40%. Это привело к тому, что многие приезжие специалисты были вынуждены покинуть город, так как аренда оказалась им не по карману. При этом в полтора раза за последние два года выросло количество нелицензированных туристических квартир.