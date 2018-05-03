Госдеп США подтвердил поставку Украине комплексов Javelin

Вашингтон, 3 мая. Противотанковые ракетные комплексы Javelin были доставлены на Украину несколько недель назад, заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Науэрт отметила, что вопрос поставки Javelin Украине рассматривался «на протяжении долгого времени до того, как президент [США Дональд Трамп] решил поставить ракетные комплексы».

«Они были доставлены всего несколько недель назад… Некоторые из вас это пропустили, но они в действительности были доставлены», — сообщила она журналистам.

Как сообщал телеканал RT, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну. По его словам, новые комплексы «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности».