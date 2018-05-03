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Госдеп США подтвердил поставку Украине комплексов Javelin
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    Госдеп США подтвердил поставку Украине комплексов Javelin

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    Госдеп США подтвердил поставку Украине комплексов Javelin

    Вашингтон, 3 мая. Противотанковые ракетные комплексы Javelin были доставлены на Украину несколько недель назад, заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Науэрт отметила, что вопрос поставки Javelin Украине рассматривался «на протяжении долгого времени до того, как президент [США Дональд Трамп] решил поставить ракетные комплексы». 

    «Они были доставлены всего несколько недель назад… Некоторые из вас это пропустили, но они в действительности были доставлены», — сообщила она журналистам.

    Госдеп США подтвердил поставку Украине комплексов Javelin

    Как сообщал телеканал RT, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну. По его словам, новые комплексы «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности». 

    Автор: Олеся Волкова
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