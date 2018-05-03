Глава МОК отреагировал на запрет украинским спортсменам выступать в России

Лозанна, 3 мая. Запрет Киева на участие украинских спортсменов в соревнованиях, проводимых на территории России, больше не действует. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Мы сейчас получили официальное подтверждение от украинского правительства, что этот закон уже не действует. Это позволяет Международной федерации плавания провести квалификационные старты для Буэнос-Айреса в Украине, после того как Украина предоставит все необходимые гарантии об участии всех национальных олимпийских комитетов, включая российский», — заявил Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного совета МОК.

Напомним, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в марте подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые происходят на территории России. Затем, как сообщало URA.RU, исполнительный комитет Ассоциации спортивной борьбы Украины заявил, что борцы все же приедут на чемпионат Европы в России, однако министерство молодежи и спорта страны отказалось финансировать выступления атлетов.