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Момент крушения военного С-130 Hercules в Джорджии засняли камеры видеонаблюдения
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    Момент крушения военного С-130 Hercules в Джорджии засняли камеры видеонаблюдения

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    Момент крушения военного С-130 Hercules в Джорджии засняли камеры видеонаблюдения

    Вашингтон, 3 мая. Момент падения военно-транспортного самолета С-130 Hercules в штате Джорджия засняли камеры наружного наблюдения. 

    На кадрах видео, опубликованного на YouTube, видно, как самолет резко снижается, падает и взрывается. Над местом катастрофы сразу же поднимается столб черного дыма высотой в несколько метров.

    В среду военный самолет С-130, принадлежавший 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико, упал на автомагистраль вскоре после вылета из аэропорта города Саванна. Самолет следовал на военно-воздушную базу в Аризоне.

    Как сообщал телеканал RT, согласно последним данным на борту находились девять человек. Все они погибли.

    Момент крушения военного С-130 Hercules в Джорджии засняли камеры видеонаблюдения

    Отметим, что самолет упал на шоссе. Обломки были разбросаны по трассе на несколько метров. Лишь чудом никто не пострадал: в момент авиакатастрофы на данном участке дороге не было машин.

    Ранее в Сети появилось видео, которое сняли очевидцы крушения

    Автор: Олеся Волкова
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