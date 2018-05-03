Момент крушения военного С-130 Hercules в Джорджии засняли камеры видеонаблюдения

Вашингтон, 3 мая. Момент падения военно-транспортного самолета С-130 Hercules в штате Джорджия засняли камеры наружного наблюдения.

На кадрах видео, опубликованного на YouTube, видно, как самолет резко снижается, падает и взрывается. Над местом катастрофы сразу же поднимается столб черного дыма высотой в несколько метров.

В среду военный самолет С-130, принадлежавший 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико, упал на автомагистраль вскоре после вылета из аэропорта города Саванна. Самолет следовал на военно-воздушную базу в Аризоне.

Как сообщал телеканал RT, согласно последним данным на борту находились девять человек. Все они погибли.

Отметим, что самолет упал на шоссе. Обломки были разбросаны по трассе на несколько метров. Лишь чудом никто не пострадал: в момент авиакатастрофы на данном участке дороге не было машин.

Ранее в Сети появилось видео, которое сняли очевидцы крушения.