ЛНР подтвердила приверженность минским соглашениям, несмотря на новый формат военной операции Киева

Луганск, 3 мая. Власти Луганской народной республики не отказываются от своих обязательств в рамках минского процесса в связи с введением Киевом нового формата военной операции в Донбассе, сообщил журналистам председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Мирошниченко отметил, что после объявления президента Украины Петра Порошенко о завершении антитеррористической операции и начале операции так называемых объединенных сил, появилось очень много спекуляций.

«В любом случае, как озвучивалось ранее уполномоченными представителями на минских переговорах, мы от своих позиций не отказываемся. Мы следуем тем правилам, которые прописаны в минских соглашениях», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что ЛНР выполняет все обязательства, в отличие от официального Киева.

Напомним, как сообщал Ридус, 30 апреля Порошенко ввел в действие решение о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и объявил о переходе к операции объединенных сил на территории. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.