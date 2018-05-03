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«Не будем лицемерны»: Земан признался, что Чехия производила и складировала «Новичок»
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    «Не будем лицемерны»: Земан признался, что Чехия производила и складировала «Новичок»

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    «Не будем лицемерны»: Земан признался, что Чехия производила и складировала «Новичок» Прага, 3 мая. Нервно-паралитический газ «Новичок» в небольших количествах производился и складировался на территории Чехии, заявил президент страны Милош Земан.

    «Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», – заявил Земан.

    Ранее чешский президент поручил Службе безопасности Чехии, занимающейся контрразведкой, провести расследование, чтобы выяснить, имеют ли под собой основания заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее заявила, что вещество «Новичок», которым, по утверждению британских властей, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, могло быть произведено в Чехии. Контрразведка сообщила, что в городе Брно проводились испытания вещества «Новичок», которое было уничтожено вскоре после тестирования.

     

    Автор: Антон Зарубин
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