Сирия: почти 64 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись домой – ЦПВС

Дамаск, 3 мая. Свыше 63,8 жителей пригорода Дамаска Восточная Гута вернулись в свои дома из лагерей беженцев. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 857 жителей Восточной Гуты», – заявил он.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что в Восточной Гуте продолжается процесс восстановления мирной жизни. Российские специалисты ведут разминирование домов и придомовых территорий. Аналогичная работа ведется в Восточном Каламуне, где в населенном пункте Рухейба были обезврежены три самодельных взрывных устройства и разминированы три километра дорог.