Корью на Украине с начала года заболели почти 13 тыс. человек, шестеро детей погибли

Киев, 3 мая. На Украине продолжает расти число заболевших корью. За последнюю неделю заболели 1 143 человек. В общей сложности с начала года корью заболели почти 13 тыс. украинцев, жертвами осложнений при этом стали восемь человек.

«С начала года корью заболели 12 828 человек: 5 140 взрослых и 7 688 детей. За это время от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых», — говорится в сообщении Минздрава Украины.

Согласно опубликованным в четверг данным ведомства, за последнюю неделю корью заболели 1 143 человека: 595 взрослых и 548 детей. При этом отмечается, что количество новых случаев заболевания за неделю возросло.

Наибольшее количество больных наблюдается в областях с низкими показателями иммунизации. К примеру, в Ивано-Франковской области с начала года заболели 2034 человека. В то же время, самые низкие показатели заболеваемости в Луганской области. Здесь с начала года заболели лишь четверо.

Ранее телеканал RT сообщал, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать вакцину от кори, паротита и краснухи «Приокс», зарегистрированную в России.