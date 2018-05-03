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Корью на Украине с начала года заболели почти 13 тыс. человек, шестеро детей погибли
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    Корью на Украине с начала года заболели почти 13 тыс. человек, шестеро детей погибли

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    Корью на Украине с начала года заболели почти 13 тыс. человек, шестеро детей погибли

    Киев, 3 мая. На Украине продолжает расти число заболевших корью. За последнюю неделю заболели 1 143 человек. В общей сложности с начала года корью заболели почти 13 тыс. украинцев, жертвами осложнений при этом стали восемь человек.

    «С начала года корью заболели 12 828 человек: 5 140 взрослых и 7 688 детей. За это время от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых», — говорится в сообщении Минздрава Украины.

    Согласно опубликованным в четверг данным ведомства, за последнюю неделю корью заболели 1 143 человека: 595 взрослых и 548 детей. При этом отмечается, что количество новых случаев заболевания за неделю возросло.

    Наибольшее количество больных наблюдается в областях с низкими показателями иммунизации. К примеру, в Ивано-Франковской области с начала года заболели 2034 человека. В то же время, самые низкие показатели заболеваемости в Луганской области. Здесь с начала года заболели лишь четверо. 

    Корью на Украине с начала года заболели почти 13 тыс. человек, шестеро детей погибли

    Ранее телеканал RT сообщал, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать вакцину от кори, паротита и краснухи «Приокс», зарегистрированную в России. 

    Автор: Олеся Волкова
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