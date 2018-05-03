Сирия: 350 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки – ЦПВС

Дамаск, 3 мая. 350 мирных жителей в Сирии за истекшие сутки вернулись в свои дома. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 43 человека, в Восточную Гуту – 117 человек», – сказал он.

По его словам, Центр по примирению доставил гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Ходер и Мартини, расположенных в провинции Алеппо. Местные жители получили одежда, спортивный инвентарь, школьные принадлежности и свежий хлеб. Общий вес переданной гуманитарной помощи составил около двух тонн.

Помимо этого, российские военные врачи оказали за сутки помощь 76 жителям Сирии, включая 34 ребенка.