Вашингтон, 3 мая. Президент США Дональд Трамп «очень открыт» возможности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, но деталей встречи нет, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, на сегодняшний день пока нет никаких деталей по возможной встрече лидеров США и России. При этом она подчеркнула, что глава Белого дома «очень открыт» возможности встретиться с Путиным.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, есть ли возможность встречи двух президентов до встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Сандерс ответила, что ей об этом неизвестно.

Отметим, ранее телеканал RT со ссылкой на западные СМИ сообщал, что Трамп обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за советом, как ему работать с российским коллегой Владимиром Путиным.