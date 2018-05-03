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Трамп «очень открыт» возможности встретиться с Путиным — Белый дом
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    Трамп «очень открыт» возможности встретиться с Путиным — Белый дом

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    Трамп «очень открыт» возможности встретиться с Путиным — Белый дом

    Вашингтон, 3 мая. Президент США Дональд Трамп «очень открыт» возможности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, но деталей встречи нет, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    По словам Сандерс, на сегодняшний день пока нет никаких деталей по возможной встрече лидеров США и России. При этом она подчеркнула, что глава Белого дома «очень открыт» возможности встретиться с Путиным.

    Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, есть ли возможность встречи двух президентов до встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Сандерс ответила, что ей об этом неизвестно.

    Трамп «очень открыт» возможности встретиться с Путиным — Белый дом

    Отметим, ранее телеканал RT со ссылкой на западные СМИ сообщал, что Трамп обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за советом, как ему работать с российским коллегой Владимиром Путиным. 

    Автор: Олеся Волкова
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