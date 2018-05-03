Меню
Весь мир
В США рассказали о достоинствах российского Су-57
Весь мир
Госдеп США подтвердил поставку Украине комплексов Javelin
Следующая новость
Загрузка...

    В США рассказали о достоинствах российского Су-57

    153

    В США рассказали о достоинствах российского Су-57

    Москва, 3 мая. Американское издание The Drive провело анализ технических характеристик российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, а также перечислило основные достоинства самолета.

    Автор статьи Тайлер Рогуэй отмечает, что конструкторы «Сухого» выбрали «сбалансированный подход» при реализации стелс-технологий, которые применяются в новом самолете. Эксперт также обратил внимание на радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка», элементы которой размещены на носу Су-57 и по его бокам. Рогуэй напомнил, что такая же особенность должна была быть реализована в американском истребителе Lockheed Martin F-22 Raptor, однако этого до сих пор не произошло. Кроме того, автор выделил оптико-электронную локационную систему обнаружения воздушных целей.

    «Эта система оптико-электронного воздействия была замечена на нескольких моделях Су-57 и, если она работает так, как это анонсируется, она может оказать большое влияние на защиту самолета от передовых самонаводящихся ракет», — говорится в статье.

    Кроме того, Рогуэй по достоинству оценил внутрифюзеляжное размещение ракет, предусмотренное конструкцией Су-57, отметив, что в этом отсеке могут находиться до шести ракет среднего радиуса действия, а также ракеты класса «воздух - земля».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.