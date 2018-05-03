В США рассказали о достоинствах российского Су-57

Москва, 3 мая. Американское издание The Drive провело анализ технических характеристик российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, а также перечислило основные достоинства самолета.

Автор статьи Тайлер Рогуэй отмечает, что конструкторы «Сухого» выбрали «сбалансированный подход» при реализации стелс-технологий, которые применяются в новом самолете. Эксперт также обратил внимание на радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка», элементы которой размещены на носу Су-57 и по его бокам. Рогуэй напомнил, что такая же особенность должна была быть реализована в американском истребителе Lockheed Martin F-22 Raptor, однако этого до сих пор не произошло. Кроме того, автор выделил оптико-электронную локационную систему обнаружения воздушных целей.

«Эта система оптико-электронного воздействия была замечена на нескольких моделях Су-57 и, если она работает так, как это анонсируется, она может оказать большое влияние на защиту самолета от передовых самонаводящихся ракет», — говорится в статье.

Кроме того, Рогуэй по достоинству оценил внутрифюзеляжное размещение ракет, предусмотренное конструкцией Су-57, отметив, что в этом отсеке могут находиться до шести ракет среднего радиуса действия, а также ракеты класса «воздух - земля».