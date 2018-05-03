Сирия: ЦПВС приступил к выводу боевиков из района Мухайям-эль-Ярмук

Дамаск, 3 мая. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии приступил к выводу боевиков из населенных пунктов в районе Мухайям-эль-Ярмук по временно созданному гуманитарному коридору. Об этом сообщает начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В рамках ранее достигнутых договоренностей Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук», – сказал он.

По словам генерала, для вывода боевиков был создан временный гуманитарный коридор, оборудованный контрольно-пропускным пунктом в населенном пункте Бейт-Сахм.

Напомним, что сегодня в северных пригородах Хомса боевики начали сдавать оружие подразделениям Сирийской арабской армии.