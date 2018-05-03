«Пусть на небе детям будет легче»: в Петербурге вспоминают погибших в Кемерово. ФАН-ТВ

В Казанском кафедральном соборе отслужили панихиду по погибшим в Кемерово. Ровно 40 дней прошло после страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. Богослужение совершил священник Казанского собора протоиерей Николай Преображенский. Он напомнил, что именно на сороковой день душа вступает на свой дальнейший путь.

«Смысл молитвы — помочь душе определиться. Она не должна отчаяться, потому что когда здесь она видит любовь и единство, начинает веровать, что будет новое небо, новая земля, что они тоже войдут через изменения своей души в устремленность, в радость жизни вечной», — рассказывает клирик Казанского собора к прихожанам.

Вместе со священнослужителями за упокой душ усопших пришли помолиться и неравнодушные Петербуржцы.

«Хочется верить, что наша скромная молитва прихожан слышится на небесах. Чтобы детям и взрослым, которые были в это время в этом мини-зоопарке и радовались животным, чтобы там, на небесах их душам было полегче», — делится с корреспондентом ФАН-ТВ прихожанка Ирина Овчинникова.

Кемерово, чтобы поддержать всех, кто так или иначе столкнулся с трагедией, в этот день посетил патриарх Кирилл. Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В нем погибли 60 человек, большинство погибших — дети.