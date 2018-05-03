Донбасс: ВСУ дважды за сутки открывали огонь по ЛНР

Луганск, 3 мая. Украинские силовики за текущие сутки дважды обстреливали жилые районы Луганской народной республики, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По словам Марочко, обстрелы территории ЛНР продолжаются. В 20.20 из 120-мм минометов с направления села Новотошковское ВСУ обстреляли поселок Голубовское. Под огонь украинских силовиков попал домашний скот — погибли две коровы.

Помимо этого, вечером в четверг киевские силовики с направления села Крымское обстреляли из 120-мм минометов поселок городского типа Донецкий. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Отметим, 1 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе окончен. По его словам, сообщал Ридус, АТО сменит операция Объединенных сил Украины. Смена режима стала возможной после принятия Радой закона о реинтеграции Донбасса.