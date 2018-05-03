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ВКС РФ поразили позиции террористов в провинции Идлиб
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    ВКС РФ поразили позиции террористов в провинции Идлиб

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    ВКС РФ поразили ряд террористических целей в провинции Идлиб

    Москва, 3 мая. ВКС РФ нанесли несколько точечных ударов по позициям террористов вблизи сирийского города Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб.

    Российские самолеты нанесли точечные удары по позициям террористов в районе Джиср-эш-Шугур и в близлежащей равнине Эль-Гааб, которая частично находится под контролем боевиков. Нанесенные удары поразили позиции террористов. 

    По данным военного источника Al-Masdar News, были подвергнуты массированному обстрелу районы, находящиеся под контролем «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и незаконно вооруженного формирования «Исламское движение Восточного Туркестана» в провинциях Идлиб и Хама.

    Отмечается, что в последнее время ВКС РФ активизировали атаки в данном районе в связи с тем, что сирийские войска продолжают мобилизацию для предстоящего наступления в Джиср-эш-Шугур и Эль-Гааб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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