ВКС РФ поразили позиции террористов в провинции Идлиб

Москва, 3 мая. ВКС РФ нанесли несколько точечных ударов по позициям террористов вблизи сирийского города Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб.

Российские самолеты нанесли точечные удары по позициям террористов в районе Джиср-эш-Шугур и в близлежащей равнине Эль-Гааб, которая частично находится под контролем боевиков. Нанесенные удары поразили позиции террористов.

По данным военного источника Al-Masdar News, были подвергнуты массированному обстрелу районы, находящиеся под контролем «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и незаконно вооруженного формирования «Исламское движение Восточного Туркестана» в провинциях Идлиб и Хама.

Отмечается, что в последнее время ВКС РФ активизировали атаки в данном районе в связи с тем, что сирийские войска продолжают мобилизацию для предстоящего наступления в Джиср-эш-Шугур и Эль-Гааб.

1 Организация запрещена на территории РФ.