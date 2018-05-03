Встреча Меркель, Макрона и Порошенко пройдет 10 мая – СМИ

Киев, 3 мая. Руководители Германии, Франции и Украины Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Петр Порошенко проведут встречу 10 мая, сообщает источник в администрации украинского президента.

Как сообщает агентство «Украинские новости», встреча пройдет в немецком Ахене 10 мая.

«Встреча президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона состоится в Ахене (Германия) 10 мая», — цитирует издание RT.

Меркель ранее отметила, что подобная встреча не является переговорами в нормандском формате, так как на ней не будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Напомним, что предыдущая встреча в нормандском состоялась в марте этого года. В ходе нее участники обсудили ряд вопросов, касающихся урегулирования в Донбассе.